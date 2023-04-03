Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и новоназначенным заместителем премьера Казахстана

БАКУ /Trend/ - 3 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и новоназначенным заместителем премьер-министра Республики Казахстан, министром иностранных дел Муратом Нуртлеу, передает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации, Джейхун Байрамов, поздравив Мурата Нуртлеу с назначением, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Министр Джейхун Байрамов, коснувшись текущей повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном, выразил уверенность, что отношения, основанные на дружбе, братстве и солидарности между двумя странами, будут и впредь развиваться по восходящей линии.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по различным аспектам отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, а также по текущей ситуации в регионе.