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Расширены полномочия Генерального прокурора Азербайджана

Политика Материалы 4 апреля 2023 13:19 (UTC +04:00)
Расширены полномочия Генерального прокурора Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Расширены полномочия Генерального прокурора Азербайджана .

Как сообщает во вторник Trend, на состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана обсуждался законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре".

Согласно представленному законопроекту, с учетом характера информации, отраженной в служебном удостоверении, а также в целях обеспечения оперативности при внесении изменений в вопросы, связанные с описанием служебного удостоверения, предлагается утверждение образца служебного удостоверения прокурорских работников отнести к кругу вопросов, решаемых Генеральным прокурором Азербайджанской Республики.

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