Заказ на убийство Зии Буньядова и Рафига Таги также поступил из Ирана - Зияфет Аскеров (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:04)

БАКУ /Trend/ - Независимая внутренняя и внешняя политика Азербайджана не устраивает Иран. Кроме того, Иран не может переварить победу Азербайджана в 44-дневной войне.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров.

Он отметил, что Иран всегда демонстрировал подобное отношение к Азербайджану. "Заказ на убийство Зии Буньядова, Рафига Таги также поступил из Ирана. Однако атаки Ирана никаких результатов не принесут, безопасность Азербайджана находится в надежных руках”, - сказал Аскеров.

В свою очередь председатель комитета парламента по региональным вопросам Сиявуш Новрузов подчеркнул на заседании, что если Иран хочет запугать нас террористическим актом против Фазиля Мустафы, то он ошибается, Азербайджан уже не тот, что в 1990-х годах.

Напомним, что 28 марта 2023 года в 21:51 против депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Фазиля Газанфар оглу Мустафы был совершен теракт с применением огнестрельного оружия - автомата Калашникова возле его дома. Фазиль Мустафа получил пулевое ранение в правое надплечье и нижнюю треть правого бедра.