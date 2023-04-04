Мины препятствуют возвращению людей, выселенных с родных земель - Фариз Рзаев

БАКУ /Trend/ - Минная угроза на освобожденных от оккупации территориях препятствует возвращению людей на родные земли.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев во время выступления на церемонии презентации книги "Gizli ölüm toxumları", приуроченной к 4 апреля - Международному дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Замминистра напомнил, что за 30 лет оккупации земли Азербайджана были загрязнены минами.

"Несмотря на прекращение конфликта в 2020 году, Армения все еще продолжает минировать наши земли. Оказание гуманитарной помощи в этом направлении является для нас приоритетом. Мины препятствуют возвращению людей, выселенных с родных земель", - добавил он.