Подписан первый межгосударственный документ между Азербайджаном и Филиппинами (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 3-5 апреля 2023 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил Филиппинскую Республику.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, в рамках визита 3 апреля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало. На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, подчеркнута важность совместных усилий для достижения практических результатов в этом направлении.

4 апреля впервые были проведены политические консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел Филиппин. Азербайджанскую сторону на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, а со стороны Филиппин - заместитель министра иностранных дел Тереза Лазаро.

В ходе консультаций было обсуждено текущее состояние двусторонних отношений, а также вопросы расширения взаимного партнерства в сферах экономики, туризма, энергетики, сельского хозяйства, культуры и образования. В ходе консультаций Мамедов подробно проинформировал филиппинскую сторону о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Состоялся обмен мнениями о деятельности Азербайджана в рамках председательства в Движении неприсоединения (ДН), обсуждались перспективы сотрудничества между Движением неприсоединения и АСЕАН, Организацией экономического сотрудничества и АСЕАН в рамках региональных и международных организаций, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

По окончании консультаций состоялась церемония подписания первого межгосударственного документа - "Меморандума о взаимопонимании в области культуры между Министерством культуры Азербайджана и Национальной комиссией по культуре и искусству Филиппин".

Также во время визита в Манилу Мамедов дал интервью информационному агентству Manila Times, ответил на вопросы о текущем состоянии двусторонних связей между двумя странами, перспективах дальнейшего развития и укрепления этих связей, а также подробно рассказал о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.