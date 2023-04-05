Архивные документы свидетельствуют, что никакого геноцида против армян не было – Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Архивные документы свидетельствуют, что никакого геноцида против армян не было. Наоборот, во многих регионах армяне убивали ни в чем не повинных мирных тюрков-мусульман.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на семинаре в Анкаре, посвященном армянским событиям.

Он отметил, что эти реалии должны быть доведены до международной общественности.

"Армянский вопрос уже много лет используется как политический инструмент. Армяне пытались создать искусственную историю, объявив 24 апреля "Днем геноцида". Это не что иное, как отрицание исторических фактов. Эти претензии являются основным фактором, препятствующим нормализации отношений между Турцией и Арменией. Армения тоже должна открыть миру свои архивы и не беспокоиться о результатах",- сказал Акар.