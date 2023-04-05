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В Центре Гейдара Алиева пройдет "День джаза"

Политика Материалы 5 апреля 2023 18:38 (UTC +04:00)
В Центре Гейдара Алиева пройдет "День джаза"

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БАКУ /Trend/ - 4 мая в Центре Гейдара Алиева пройдет "День джаза".

Как сообщает в среду Trend, в этот день на сцене Аудиториума Центра Гейдара Алиева сначала выступит трио - известный пианист и композитор, лауреат международных конкурсов Руслан Агабабаев (фортепиано), Руслан Гусейнов (бас-гитара) и Эльвин Баширов (ударные).

В продолжение концерта в сопровождении трио будут представлены джазовые композиции в исполнении народных артистов Анвара Садыгова (гармонь), Тунзали Агаевой (вокал), заслуженных артистов Джейлы Сеидовой (скрипка), Севды Алекперзаде (вокал), а также Эльнура Микаилова (кяманча).

Билеты можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева, на сайте iTicket.az и в торговых точках.

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