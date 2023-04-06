В Отдельной общевойсковой армии проведены командно-штабные учения (Видео) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с «Планом подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2023 учебный год», с подчиненными соединений и частями проведены командно-штабные учения.

Как сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана, на начальном этапе учений, поднятые по тревоге соединения, части и подразделения были выведены в районы боевого назначения и приведены в разные степени боевой готовности. В районах боевого назначения основное внимание было уделено маскировке, обороне и охране соединений, частей и подразделений на местности, в частности, выполнению мероприятий по противодействию БПЛА противника.

В соответствии с тактической обстановкой, сложившейся на этапе планирования операций учений, штабами была проведена оценка оперативной обстановки, уточнены задачи подчиненных соединений, частей и подразделений. В ходе планирования штабы выполнили тактические расчеты для оперативного принятия решений командирами и управления подразделениями, была подготовлена необходимая информация. Принятые решения посредством систем связи и автоматизированного управления были доведены до подразделений, задействованных в практической деятельности.

В ходе учений подразделения ПВО выполнили практические действия по обнаружению и слежению за авиационными средствами условного противника.

На этапе практического выполнения тактических действий в соответствии со сценарием учений группы специального назначения совершили налёт на боевые позиции и важные объекты на передней линии обороны противника. После захвата позиций на маршрутах продвижения были устроены засады на приближающиеся резервы условного противника, что ограничило его движение и воспрепятствовало продвижению.

Воспользовавшись создавшейся обстановкой, механизированные части при поддержке артиллерийского огня продвинулись вглубь обороны противника и захватили выгодные рубежи.

При выполнении тактических действий особое внимание было уделено правильному и точному управлению подразделениями командирами и бесперебойному обеспечению подчиненных подразделений всеми видами снабжения в ходе выполнения операций.

На этапе компьютерной поддержки реальность принятых решений и составленных расчетов была проверена на компьютерах в Симуляционном центре.

На учениях, в ходе которых благодаря совместной деятельности подразделений специального назначения, артиллерии, противовоздушной обороны, связи, обеспечения и механизированных подразделений были достигнуты все поставленные цели, уровень готовности штабов по приведению войск в боевую готовность и планированию операций был удостоен высокой оценки.