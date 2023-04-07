Бакинский Процесс, запущенный в 2008 году по инициативе Президента Ильхама Алиева несет важную значимость в сотрудничестве с ЮНЕСКО - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Бакинский Процесс, запущенный в 2008 году по инициативе Президента Ильхама Алиева несет важную значимость в сотрудничестве с ЮНЕСКО.

Как передает Trend, об этом в пятницу сказал посредством видеосвязи министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на церемонии открытия 9-го заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов TЮРКСОЙ.

«Азербайджан всегда был привержен сотрудничеству с ЮНЕСКО. Учитывая то, что Азербайджан является примером межкультурного диалога, мы придаем огромное значение сотрудничеству с ЮНЕСКО», - сказал министр.

Говоря о сотрудничестве Азербайджана с ЮНЕСКО министр также упомянул о вхождении города Шуша в список всемирного наследия.

«Древняя Шуша, находящаяся 30 лет под армянским игом, подвергалась разрушению со стороны Армении. Через год после освобождения, в 2021 году Шуша был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Со дня освобождения, в городе Шуша Азербайджан проводит разные международные мероприятия. Хочу также отметить, что Шуша в 2023 была объявлена столицей тюрского мира. Данный факт является показателем всеобщей любви и ценности тюркских стран к городу Шуша», добавил Байрамов.

В своей речи министр также выразил благодарность Узбекистану и Казахстану за строительство школы на территории Физулинского района и Центра творческого развития для детей в Карабахе

Отметим, что данное заседание ТЮРКСОЙ организовано совместно с Национальной комиссией Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО при Президенте Азербайджанской Республики, Университетом ADA, а также Институтом развития и дипломатии Университета

Напомним, что в этом году Международная организация тюркской культуры отмечает свою тридцатую годовщину со дня основания.