Азербайджан и Казахстан открывают новые возможности для развития и интеграции каспийского региона

БАКУ /Trend/ - В то время как глобальная ситуация остается неопределенной и конфронтационной во многих аспектах, отношения между Азербайджаном и Казахстаном всегда отличались высоким уровнем стабильности. Стратегическое партнерство между Баку и Астаной всегда имело большое значение для обеих стран, благодаря подходу, основанному на принципах политического либерализма, совместно разделяемых народами.

В контексте обсуждения уровня двусторонних отношений и сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном важно отметить, что каждая сфера сотрудничества имеет стратегическое значение. Азербайджан и Казахстан - это две страны, которые, несмотря на свои отличительные особенности, находятся в схожих ситуациях и разделяют схожие внешнеполитические цели.

Есть несколько направлений, которые находятся в центре внимания двусторонней повестки дня двух стран.

Развитие сотрудничества в энергетическом и транспортном секторах сегодня является ключевым элементом, определяющим будущую долгосрочную модель экономического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном.

Экономики обеих стран сильно зависят от экспорта углеводородов, несмотря на постепенный переход к другим видам производства энергии.

Казахстан уже сегодня пользуется возможностями, предоставляемыми энергетической инфраструктурой Азербайджана, экспортируя часть своей нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Сделка, подписанная между SOCAR и "КазМунайГазом", национальными нефтяными компаниями Азербайджана и Казахстана, предусматривает ежегодный транзит 1,5 миллиона тонн нефти по БТД. Только в апреле "КазМунайГаз" намерен осуществить транзит 125 тысяч тонн нефти через Азербайджан. В то же время, объемы транзита могут быть увеличены.

Кроме того, существует еще и "зеленая" энергия. И Азербайджан, и Казахстан инициировали изменение своих доктрин энергетической политики, которое повысит статус стран-экспортеров энергоносителей, а не просто экспортеров углеводородов. Тот факт, что "зеленая" энергетика стала важным элементом в повестке дня Баку и Астаны, облегчает странам налаживание долгосрочного сотрудничества в этой области.

Ключевым выводом здесь является то, что энергетическое сотрудничество между Баку и Астаной продолжается и имеет высокие темпы роста.

Энергетическое сотрудничество - это лишь одна часть полной картины, поскольку энергетическое сотрудничество невозможно реализовать без надлежащей поддержки транспортного сектора. Для Баку и Астаны развитие транспортного сотрудничества является стратегической необходимостью, учитывая современные геополитические реалии. Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), также известный как Средний коридор, становится краеугольным камнем международной торговли, что создает проблемы и возможности для обеих стран. Возможности очевидны, поскольку участие в этом проекте позволяет Баку и Астане увеличить свой экономический потенциал, в дополнение к тому, что дает обеим странам возможность усилить свое политическое влияние.

Важно отметить, что проект Среднего коридора имеет глобальное значение. Сегодня Азербайджан и Казахстан обеспечивают безопасный проход товаров между Западом и Востоком. Следовательно, США, ЕС и страны Персидского залива, также проявляют большой интерес к успешной реализации проекта. Ключевым элементом здесь является то, что Азербайджану и Казахстану необходимо обеспечить, чтобы пропускная способность транспортных секторов обоих государств была достаточной для обеспечения транзита растущего объема товаров. Эта цель может быть достигнута путем улучшения инфраструктуры и согласования законодательной базы, направляющей этот процесс.

Ни для кого не секрет, что лица, принимающие решения в Азербайджане и Казахстане, считают, что существует значительный потенциал для развития торговли между странами. Однако, ограничения, вызванные пандемией COVID-19, нанесли серьезный удар по товарообороту между Баку и Астаной. Товарооборот улучшился после отмены большинства ограничений и на сегодняшний день составляет примерно 500 миллионов долларов. Учитывая размеры рынков Азербайджана и Казахстана, взаимную важность стран и политику, направленную на стимулирование торговли, этот объем может быть значительно увеличен.

Азербайджан и Казахстан много лет назад заложили прочный фундамент для построения долгосрочных отношений, что позволяет странам продолжать в том же духе двигаться в будущее. Несмотря на препятствия и вызовы, Азербайджан и Казахстан всегда оставались в отношениях близкого партнерства и союзничества, и статус этих отношений только возрастает. Несмотря на весь достигнутый прогресс, все еще существует значительный потенциал для пользования в будущем. Глядя на динамику прошлых лет, можно с уверенностью предположить, что Азербайджан и Казахстан продолжат тенденцию сотрудничества, и основа для будущих преобразований уже заложена.