Президент Ильхам Алиев о мирном договоре с Арменией: Этот договор перевернет страницу многолетней вражды

БАКУ /Trend/ - Мы смотрим в будущее и считаем, что есть возможность на основе суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, Устава ООН, всех основополагающих норм и принципов международного права выйти на мирный договор с Арменией, который перевернет страницу многолетней вражды.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 10 апреля, выступая с совместным с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявлением для прессы в Астане.

"Также благодарен Президенту Токаеву за позицию Казахстана по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Я проинформировал моего коллегу о нынешнем статусе переговорного процесса по нормализации. Мы настроены на нормализацию, и по окончании Второй Карабахской войны это был именно Азербайджан, кто предложил начать работу над мирным договором, которая практически уже началась, но идет не так гладко, как нам хотелось бы. Но альтернативы этому нет. И отношения между соседями должны быть нормальными, даже несмотря на тяжелейшую историю 30-летней оккупации и страданий, которые испытывал азербайджанский народ, и те разрушения, которые сейчас нам приходится восстанавливать. Несмотря на это, мы смотрим в будущее и считаем, что есть возможность на основе суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, Устава ООН, всех основополагающих норм и принципов международного права выйти на мирный договор, который перевернет страницу многолетней вражды.

И, конечно же, принципиальная позиция Казахстана, именно нацеленная на мир в нашем регионе вызывает большое уважение. Хотел бы особо отметить авторитет Казахстана на международной арене, взвешенную позицию по важнейшим глобальным вопросам, принципиальную позицию. Мы уже провели обмен мнениями и продолжим еще сегодня дискутировать вопросы, связанные с международной безопасностью. Они требуют постоянного внимания и принципиальной, четкой, выверенной позиции. И в данном случае хотел бы поздравить наших казахстанских братьев с тем, что авторитет страны на международной арене растет и Казахстан заслуженно пользуется большим уважением мирового сообщества", - сказал глава государства.