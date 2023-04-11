Роль международных банков в финансировании незаконной военной деятельности военизированной группировки VoMA в Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Несколько дней назад журналистское расследование об участии международных банков в процессе сбора пожертвований на проект, реализуемый Агентством развития "Мы — наши горы" с целью организации незаконной военной деятельности на территории Карабаха, выявило ряд серьезных фактов. Согласно информации из открытых источников, CITIBANK, NA и RAIFFEISEN Bank участвуют в финансировании этой незаконной, в том числе сепаратистско-террористической деятельности.

В результате расследования выяснилось, что оба банка тесно связаны с деятельностью еще одной армянской военизированной группировки под названием VoMA («Voxj Mnalu Arvest» - искусство выживания), которая была создана в Армении в 2014 году профессиональными армянскими военными, в том числе военными преступниками-участниками оккупационной войны против Азербайджана, с целью подготовки наемников в этой стране.

На основании информации, указанной на официальном сайте группировки, становится известно, что простые граждане и члены армянской диаспоры, проживающие в разных странах мира, привлекаются к учениям в различных регионах Армении, а также в военных лагерях, расположенных на территории Карабаха.

ФОТО 1. Региональные подразделения военизированной группировки VoMA

Военизированная группировка VoMA принимает пожертвования в бюджет организации через различные платежные системы с целью обеспечения непрерывности своей деятельности. С большим сожалением следует отметить, что согласно информации, представленной на официальном сайте организации, становится понятно, что оба вышеупомянутых банка также играют роль в процессе финансирования VoMA.

Так, банком-посредником для пожертвований организации в долларах (USD) является CITIBANK NA, NEW YORK, в евро (EUR) - RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH, AG, а в рублях (RUB) ПАО СБЕРБАНК МОСКВА. Наряду с обоими западными банками в процессе финансирования участвует СБЕРБАНК, который считается важнейшим банком соседней Российской Федерации.

ФОТО 2. Банковские реквизиты военизированной группировки VoMA

В открытых источниках имеется достаточно информации о незаконной военной деятельности армянских наемников, прошедших специальную военную подготовку в группировке VoMA не только в пределах государственных границ Армении, но и на территории Карабаха. В довоенный период организация широко освещала привлечение армянской молодежи и даже школьников в Кяльбаджар и на другие тогда оккупированные территории Азербайджана, с целью проведения там военных учений.

ФОТО 3. Присоединение армянских школьников к учениям военизированной группировки VoMA в Кяльбаджаре

Во время Второй Карабахской войны группировка принимала участие в активных военных действиях против нашей страны, в результате чего Генеральной прокуратурой Азербайджана было возбуждено уголовное дело против этого вооруженного формирования. На основании возбужденного уголовного дела установлено создание не предусмотренного законодательством Азербайджана вооруженного формирования, обучение членов группировки в целях терроризма и совершения террористических актов на бывших оккупированных территориях, а также поддержки сепаратистов в Карабахе, также были выявлены факты участия данной группировки в военных действиях против мирных граждан Азербайджана и ВС Азербайджанской Республики, осуществляющих антитеррористические операции. В настоящее время наряду с территориями, прилегающими к азербайджано-армянской условной государственной границе, в городе Ханкенди Карабахского экономического района Азербайджана функционирует филиал организации. Согласно ее финансовой отчетности за 2021 год, размещенной на официальном сайте VoMA, часть полученных доходов была потрачена под видом закупки специального оборудования для сепаратистских элементов в Карабахе. Выделение сепаратистам в Карабахе второй по величине суммы финансовых ресурсов (около 55 тысяч долларов США) в отчетном году еще раз показывает, что на территории Азербайджана продолжается незаконная деятельность группировки VoMA.

ФОТО 4. Доходы VoMA в 2021 году

ФОТО 5. Направления расходов группировки VoMA в 2021 году

Косвенное участие глобальных иностранных банков – CITIBANK NA, RAIFFEISEN Bank и СБЕРБАНК, в финансировании сепаратистской деятельности, в том числе незаконных военных учений, проводимых военизированной группировкой VoMA на суверенных территориях Азербайджана, создание наемных сил и обеспечение их военными поставками, является международным преступлением. Также подобная деятельность упомянутых банков является нарушением международного комплаенса и корпоративной деловой этики. На территориях Карабаха, находящихся под юрисдикцией Азербайджана, любая банковская деятельность может осуществляться только на основании лицензии, выдаваемой Центральным Баку Азербайджанской Республики. Любая банковская операция, не соответствующая этому условию, не только противоречит законодательству Азербайджана, но и нарушает требования Базельских принципов, отражающих пруденциальные правила международной банковской системы. В настоящее время CITIBANK NA, RAIFFEISEN BANK и СБЕРБАНК участвуют в процессе финансирования организации VoMA, террористическая деятельность которой доказана в открытых источниках. Поэтому азербайджанская сторона считает деятельность указанных банков и всех лиц, сотрудничающих с ними в Карабахе, незаконными и требует пересмотра их деятельности.