Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 121-й день (ФОТО)

Политика Материалы 11 апреля 2023 09:27 (UTC +04:00)
Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 121-й день (ФОТО)

Читайте Trend в

ШУША /Trend/ - Акция протеста, проводимая представителями неправительственных организаций (НПО) Азербайджана в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахе, продолжается уже 121-й день.

Как сообщает во вторник корреспондент Trend, участники акции продолжают протестовать. Активисты начали день с исполнения государственного гимна Азербайджана.

Напомним, что с 12 декабря прошлого года азербайджанские эко-активисты, представители общественности проводят акцию протеста возле поста миротворцев. Основными требованиями протестующих - прибытие командующего российскими миротворцами Андрея Волкова, создание необходимых условий для проведения азербайджанскими специалистами мониторинга месторождений полезных ископаемых, прекращение проводимого армянами экологического террора на азербайджанских землях, создание отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в направлении Лачина, прекращение незаконной перевозки оружия на территорию Азербайджана.

Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 121-й день (ФОТО)
Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 121-й день (ФОТО)
Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 121-й день (ФОТО)
Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 121-й день (ФОТО)
Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 121-й день (ФОТО)
Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 121-й день (ФОТО)
Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 121-й день (ФОТО)
Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 121-й день (ФОТО)
Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 121-й день (ФОТО)
Акция протеста на Лачинской дороге продолжается 121-й день (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости