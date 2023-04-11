В Азербайджане установлены требования к режиму чрезвычайной среды социального характера (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О чрезвычайном положении".

Как сообщает во вторник Trend, согласно изменению, после слова "ситуация" к названию закона были добавлены слова "и чрезвычайная среда социального характера".

Режим чрезвычайной среды социального характера

Статья 2-2. Чрезвычайная среда социального характера

2-2.1. Чрезвычайная среда социального характера – это среда, возникшая в результате чрезвычайных ситуаций на всей территории или в отдельных частях Азербайджанской Республики, которые привели или могут привести к нарушению условий жизнедеятельности населения, в том числе к гибели людей, причинению значительного ущерба здоровью населения, имуществу или окружающей среде, но не являющаяся основанием для введения чрезвычайной ситуации.

2-2.2. Режим чрезвычайной среды социального характера – это особый правовой режим, обеспечивающий безотлагательное и взаимосвязанное осуществление государственными органами (учреждениями) мероприятий по ликвидации такой чрезвычайной среды без ограничения реализации прав и свобод человека и гражданина.

2-2.3. Режим чрезвычайной среды социального характера вводится нормативным правовым актом соответствующего органа исполнительной власти на всей территории или в отдельных частях Азербайджанской Республики. Нормативный правовой акт о введении режима чрезвычайной среды социального характера должен быть незамедлительно объявлен посредством медиа и опубликован в средствах массовой информации в течение 24 часов.

2-2.4. Срок действия режима чрезвычайной среды социального характера не может превышать срока ликвидации чрезвычайных ситуаций, послуживших основанием для введения данного режима.

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.