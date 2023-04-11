Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений - минобороны

Политика Материалы 11 апреля 2023 18:50 (UTC +04:00)
Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений - минобороны

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении минобороны Азербайджана.

"11 апреля подразделения вооруженных сил Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении с целью провокации. Благодаря бдительности наших военнослужащих, провокации армянской стороны решительно пресекаются. В результате ответных мер, предпринятых нашими подразделениями, подразделения вооруженных сил Армении понесли значительные потери. В настоящее время наши позиции обстреливаются армянами из минометов и крупнокалиберного оружия.

С целью подавления огневых позиций противника предпринимаются необходимые шаги.

Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений.

Призываем общественность проявлять сдержанность и ссылаться только на официальные данные", - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости