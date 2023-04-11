Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с очередной попыткой провокации Армении

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Сабина Алиева распространила заявление с осуждением очередной попытки провокации со стороны вооруженных сил Армении.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

В заявлении говорится, что 11 апреля подразделения вооруженных сил Армении, открыв с позиций в направлении населенного пункта Дыг Гёрусского района интенсивный огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении Лачинского района, в очередной раз совершили провокацию, которая нанесла удар по миру и безопасности в регионе. Эта провокация, приведшая к гибели и ранению военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, продолжается и в настоящее время.

Отмечается, что продолжение провокаций армянской стороны еще раз доказывает, что Армения не заинтересована в мирном процессе, не отказывается от своих оккупационных намерений. Армения грубо нарушает нормы и принципы международного права и международного гуманитарного права, препятствуя мирному процессу в регионе.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики еще раз призвала мировую общественность продемонстрировать твердую позицию по этому вопросу с целью прекращения военных провокаций Армении и восстановления мира