Минобороны Азербайджана назвало число раненых в результате армянской провокации

БАКУ /Trend/ - Осуществляется эвакуация в специализированное военно-медицинское учреждение азербайджанских военнослужащих, раненых при предотвращении вчерашней армянской провокации, передает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"11 апреля примерно в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли минометному обстрелу и обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия противоположные позиции азербайджанской армии в Лачинском направлении. В результате бдительности наших военнослужащих провокация, совершенная подразделениями вооруженных сил Армении, была решительно предотвращена, огневые точки подавлены, противник понес значительные потери.

Двое из четырех наших военнослужащих, получивших ранения при предотвращении провокации армянской стороны, эвакуируются из военно-медицинского учреждения, расположенного на территории, в специализированное военно-медицинское учреждение под строгим наблюдением наших профессиональных врачей посредством санитарной авиации", - говорится в заявлении оборонного ведомства.