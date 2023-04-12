Назначен руководитель секретариата Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией

БАКУ/Trend/ - Мурад Наджафбейли назначен руководителем секретариата Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

Отметим, что 23 мая 2022 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О создании Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией».

Председателем комиссии является заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.