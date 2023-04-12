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Назначен руководитель секретариата Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 12 апреля 2023 14:19 (UTC +04:00)
Назначен руководитель секретариата Госкомиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией

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БАКУ/Trend/ - Мурад Наджафбейли назначен руководителем секретариата Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее распоряжение.

Отметим, что 23 мая 2022 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О создании Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией».

Председателем комиссии является заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.

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