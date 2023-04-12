Обнародованы вопросы, обсужденные Джейхуном Байрамовым и председателем ОБСЕ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 апреля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Как сообщили Trend в министерстве, после встречи один на один между министром Джейхуном Байрамовым и министром Буяром Османи состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

В ходе всесторонних обсуждений, проведенных на встрече в расширенном составе, были затронуты различные темы повестки ОБСЕ в рамках председательства Северной Македонии в этой организации в 2023 году, а также перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Северной Македонией.

На встрече были доведены до сведения гостей взгляды нашей страны относительно ОБСЕ. Было отмечено, что вопросы восстановления мира и безопасности, предотвращения конфликтов, содействия сотрудничеству, поддержки устойчивого экономического роста и экологического сотрудничества занимают центральное место в повестке председательства Северной Македонии. Наша страна положительно оценивает такие приоритетные направления в период председательства Северной Македонии, как поддержка государств-участников, вопросы, связанные с разминированием, кибербезопасностью, коммуникациями, гендерным равенством, изменением климата и энергетической безопасностью, а также борьбой с коррупцией.

Была подчеркнута важность укрепления диалога и межгосударственного партнерства по двусторонней повестке в таких сферах как экономика, торговля, транспорт, энергетическая безопасность, образование и туризм. В частности, говорилось о важности взаимных визитов и встреч на высоком уровне, в том числе сотрудничества в рамках двусторонних и международных организаций. Выражена уверенность в успешном продолжении совместных усилий по углублению связей между нашими странами и дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших дружественных народов.

На встрече также обсуждались усилия Азербайджана по преодолению последствий оставшегося в прошлом конфликта, приоритеты в работе по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции. В частности, была доведена до внимания точка зрения нашей страны на нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией на межгосударственном уровне с подписанием мирного договора, являющегося основной целью, гости также были проинформированы о препятствиях и военно-политических провокациях Армении, которые наносят удар по таким усилиям.

В частности, в связи с тем, что методы и средства ОБСЕ являются основой для широкого и всестороннего участия организации в постконфликтной реабилитационной деятельности, была подчеркнута важность вопроса вклада организации в постконфликтные восстановительные усилия, проводимые на освобожденных территориях Азербайджана, в том числе в работу по разминированию. Было одобрено утверждение в прошлом году внебюджетной Программы сотрудничества Азербайджана (AzCOP) и создание Секретариатом ОБСЕ соответствующей репозиторской программы.

Затем на брифинге для прессы министры выступили с заявлениями по итогам встречи и ответили на вопросы журналистов.