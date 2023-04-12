В Физули планируется проектирование еще семи сел – Намиг Гумметов (Дополнено)

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ФИЗУЛИ /Trend/ - В рамках подготовки территориально-планировочных документов Физулинского района проведена большая работа. 18 марта 2023 года Генеральный план города Физули был утвержден Кабинетом министров.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Намиг Гумметов на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительства при Межведомственном центре Координационного штаба, которое состоялось сегодня в Международном аэропорту Физули.

По его словам, утверждено градостроительное обоснование села Довлетъярлы, которое будет построено на основе концепции "умное село", а также разработана концепция сел Пирахмедли и Дедели, и ожидается утверждение этих документов в короткие сроки.

"Строительные работы в связи с селом Довлетъярлы планируется начать в августе текущего года, а в связи с селами Пирахмедли и Дедели - в октябре текущего года. В 2023 году в Физулинском районе планируется проектирование еще 7 сел - Гаргабазар, Джуварлы, Гочахмедли, Гараколлу, Гараханбейли, Горадиз и Мирзаджамаллы.