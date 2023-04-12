Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в Российской Федерации с рабочим визитом

БАКУ /Trend/ - 12-го апреля парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Санкт-Петербург с рабочим визитом для участия в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ и 55-м пленуме Ассамблеи, передает Trend.

В делегацию, кроме всех прочих, входят депутаты Низами Сафаров, Михаил Забелин, Расим Мусабеков и Арзу Нагиев, а также глава Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев.

В аэропорту Пулково нашу делегацию встречали зампредседателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, генконсул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, постпред Милли Меджлиса при МПА СНГ Айдын Джафаров и прочие официальные лица.

Ожидается выступление Сахибы Гафаровой на 55-м пленуме Ассамблеи. Кроме того, глава Милли Меджлиса намерена провести встречи с руководителями других участвующих в мероприятии национальных делегаций.