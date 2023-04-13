В связи с военнослужащими, пропавшими без вести в Нахчыване, направлено обращение в международные организации - Госкомиссия (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:08)

БАКУ /Trend/ - Государственной комиссией по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана и другими соответствующими государственными органами продолжаются необходимые поисковые работы и расследование в связи с пропавшими из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики военнослужащими министерства обороны Азербайджана - Бабировым Агшином Габил оглу (2004 г.р.) и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу (2003 г.р.).

Как сообщили в четверг Trend в Государственной комиссии, учитывая предположение, что военнослужащие удерживаются на территории Армении, в связи с их освобождением направлено официальное обращение в соответствующие международные организации.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация по данному вопросу.