Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Босния и Герцеговина решительно поддержала Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Во время Второй Карабахской войны Босния и Герцеговина решительно поддержала Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, 13 апреля сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович заявлением для прессы в Сараево.

"Два с половиной года назад, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в ходе Второй Карабахской войны, Босния и Герцеговина решительно поддержала Азербайджан, поддержала наше правое дело. Это - позиция дружбы и братства, мы благодарны вам за это.

Азербайджан, в свою очередь, однозначно поддержал интересы Боснии и Герцеговины во всех вопросах, в том числе в вопросах территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности ее границ", - сказал Президент Ильхам Алиев.