1 человек ранен в результате разрыва мины в Лачине (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 13 апреля на территории села Сус Лачинского района на участке, не расчищенном от мин, произошел разрыв мины, в результате которого пострадало гражданское лицо.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении Агентства Азербайджана по разминированию.

Согласно информации, в ходе расследования, проведенного Агентством, выяснилось, что инцидент произошел на территории заброшенного поселения, у входа в дом.

Умышленное загрязнение армянской стороной территорий, не имеющих военного значения, минами и другими взрывоопасными боеприпасами, является наглядным свидетельством минного террора, говорится в заявлении.

Подчеркивается, что на освобожденных от оккупации территориях был выявлен высокий уровень загрязнения минами земель гражданского назначения, разрушенных населенных пунктов, кладбищ, садов, окрестностей источников воды и других социально-экономических значимых территорий: "Из 290 наших граждан, пострадавших от разрыва мин в послевоенный период, 142 человека погибли или получили телесные повреждения различной степени тяжести именно на таких территориях. Принимая во внимание такие факты, еще раз призываем наших граждан на этих территориях не отклоняться от безопасных маршрутов, быть внимательными и вести себя ответственно".