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Необходимо подписать мирный договор и начать строительство Зангезурского коридора - Чавушоглу

Политика Материалы 14 апреля 2023 10:35 (UTC +04:00)
Необходимо подписать мирный договор и начать строительство Зангезурского коридора - Чавушоглу

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Необходимо подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном и начало строительства Зангезурского коридора.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью каналу "Haber Türk".

Он с сожалением отметил новое обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном два дня назад.

"Необходимо снять эту напряженность, подписать всеобъемлющий мирный договор и начать строительство Зангезурского коридора. Это будет на пользу и Армении", - сказал он.

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