БАКУ /Trend/ - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ потребовало привлечь к ответственности виновных в жестоком обращении с азербайджанским военным в Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится на странице БДИПЧ/ОБСЕ в Twitter.

"Кадры очевидного жестокого обращения с азербайджанским военнослужащим в Армении вызывают глубокую тревогу. Инцидент должен быть немедленно расследован, и виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с нормами международного права", - говорится в публикации.

Напомним, что военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, ранее пропали без вести в условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики. А вчера в армянских СМИ появились видеокадры и фото пыток в Армении в отношении Ахундова Гусейна Ахлиман оглу.

Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по факту пыток в Армении в отношении военнослужащего ВС Азербайджана. Омбудсмен Азербайджана обратилась в связи с этим в международные организации, а также потребовала от МККК посещения находящихся в плену азербайджанских военнослужащих.