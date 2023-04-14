Сахиба Гафарова в очередной раз разоблачила ложь армянского спикера

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова ответила на ложные и безосновательные заявления спикера парламента Армении о нашей стране на брифинге, посвященном итогам 55-го пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, состоявшегося 14 апреля в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, Гафарова отметила, что у представителя Армении, которая за время 30-летней оккупации международно признанных территорий Азербайджана уничтожила наши леса и заповедники, незаконно эксплуатировала наши природные ресурсы, и загрязнила землю и реки, нет морального права говорить о какой-либо "экологической обеспокоенности" касательно суверенных территорий Азербайджана.

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