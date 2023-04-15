Азербайджанские спортивные медиа распространили заявление в связи с сожжением флага страны в Ереване (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортивные медиа приняли заявление в связи с сожжением флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

Как сообщает в субботу Trend, в заявлении говорится, что произошедшее в Ереване немыслимо.

"Выражаем возмущение в связи с сожжением Государственного флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике 14 апреля 2023 года в Ереване. Освещение различных спортивных мероприятий как в нашей стране, так и за рубежом является важной частью нашей профессиональной деятельности. Хорошо известно, что спортивные соревнования означают блестящие рекорды и здоровую конкуренцию. Помимо этого, есть еще одна уникальная особенность, которая делает спорт ценным. Спорт предоставляет людям уникальную возможность общаться даже тогда, когда невозможно установить контакт всеми другими средствами коммуникации, и, как это отражено в сути Олимпийских игр, является вестником мира во всем мире", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Азербайджан регулярно проводит крупные международные спортивные мероприятия. "Мы освещаем все эти соревнования, в том числе с участием армянских спортсменов. В нашей стране никогда не было таких отвратительных инцидентов. Создание условий для участия спортсменов в состязаниях, в которых они участвуют, чтобы соревноваться и наслаждаться истинным спортивным духом, - главная задача, которая лежит на организаторах. Мы призываем международную общественность осудить отвратительный инцидент, произошедший на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване", - говорится в заявлении.

Напомним, что вчера во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване против Азербайджана была совершена провокация. Арам Николян, являющийся дизайнером и стилистом, выбежал на сцену, взял азербайджанский флаг из рук знаменосца и сжег его на глазах у всех.

Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Азербайджана ранее распространили совместное заявление, в котором говорится, что принято решение о возвращении азербайджанских спортсменов из Еревана.