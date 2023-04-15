Азербайджанские тяжелоатлеты покинули Армению

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсмены, отозванные с чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване, возвращаются в Азербайджан.

Как сообщили в субботу Trend в министерстве молодежи и спорта Азербайджана, наша команда уже находится на территории Грузии.

"Азербайджанская делегация благополучно возвращается на родину. Наша команда на автобусе покинула Армению и въехала в Грузию. Самолет, который доставит команду из Тбилиси в Баку, приземлится сегодня в 21:20", - говорится в сообщении.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

После этого инцидента было принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.