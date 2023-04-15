Категорически осуждаю сожжение азербайджанского флага на соревнованиях в Ереване - Зейнел Абидин Кыймаз

БАКУ /Trend/ - Категорически осуждаю сожжение азербайджанского флага на соревнованиях в Ереване.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал TurkicWorld глава турецкого Союза журналистов "Gap" Зейнел Абидин Кыймаз.

"Сожжение флага государства является недопустимым. Я категорически осуждаю виновников этого инцидента на соревнованиях по тяжелой атлетике в Ереване", - сказал он.

Глава Союза журналистов "Gap" отметил, что политизация спорта противоречит духу спорта.

Также Зейнел Абидин Кыймаз осудил совершение Арменией военных провокаций против Азербайджана.

Напомним, что 14 апреля 2023 года в столице Армении Ереване на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике флаг Азербайджана был демонстративно сожжен официально аккредитованным лицом.

После этого инцидента было принято решение о возвращении из Еревана азербайджанских спортсменов.