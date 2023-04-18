Для установления прочного мира в регионе необходимо положить конец безнаказанности - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Для установления прочного мира в регионе необходимо положить конец безнаказанности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter в связи с 30-й годовщиной бойни в Башлыбеле.

"В 30-ю годовщину бойни в Башлыбеле, являющейся очередным проявлением политики этнической чистки и ненависти Армении к Азербайджану, мы чтим память 21 жертвы этой трагедии. Еще раз заявляем о важности прекращения безнаказанности для установления устойчивого мира в регионе", - говорится в публикации.

Отметим, что прошло 30 лет со дня бойни в селе Башлыбель, учиненной в апреле 1993 года во время оккупации Арменией Кяльбаджарского района Азербайджана.