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Президент Ильхам Алиев: Сегодняшняя Азербайджанская армия намного сильнее той же Азербайджанской армии, которая одержала Победу

Политика Материалы 18 апреля 2023 16:52 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшняя Азербайджанская армия намного сильнее той же Азербайджанской армии, которая одержала Победу

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БАКУ /Trend/ - И за два с половиной года, прошедших после войны, уделяется также очень большое внимание вопросам армейского строительства.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.

Глава государства выразил абсолютную уверенность в том, что сегодняшняя Азербайджанская армия намного сильнее, чем та же Азербайджанская армия, одержавшая Победу в 2020 году. «Но в то же время, еще раз хочу сказать, что мы в любой момент должны быть готовы к любой ситуации», - добавил Президент Азербайджана.

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