Микаил Джаббаров встретился с главой МИД Израиля (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча сопредседателей азербайджано-израильской совместной межправительственной комиссии - министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.

Как сообщили Trend в министерстве экономики, Микаил Джаббаров подчеркнул высокий уровень связей между Азербайджаном и Израилем. Было отмечено, что открытие посольства нашей страны в Израиле свидетельствует о подъеме двусторонних отношений на новый уровень. Азербайджано-израильская совместная межправительственная комиссия, а также торговое представительство Азербайджана в Израиле являются важными платформами для развития партнерства между нашими странами. Страны продолжают работу по укреплению экономико-торгового сотрудничества.

Было отмечено, что Израиль является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, существует эффективное сотрудничество в сферах взаимных инвестиций, энергетики, сельского хозяйства, ИТ, инноваций, фармацевтики, туризма и т. д. . В прошлом году была проведена активная работа по расширению связей между деловыми кругами. Продолжается работа по реализации совместных инвестиционных проектов с израильскими компаниями. Также с израильскими компаниями существуют партнерские связи в сферах промышленных зон и агропарков, водного хозяйства и по другим отраслям. Особое значение для Азербайджана имеет сотрудничество с Израилем в области инновационного развития и цифровой экономики.

Министр экономики проинформировал о благоприятном деловом климате Азербайджана, строительных проектах, реализуемых на освобожденных территориях, деятельности промышленных зон, возможностях Алятской свободной экономической зоны.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отметил, что его страна придает большое значение расширению связей с Азербайджаном, отметил заинтересованность израильских компаний в партнерстве в различных сферах, отметил широкие возможности для укрепления сотрудничества.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы отношений между двумя странами.