Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в городе Сальян дал интервью Азербайджанскому телевидению.

Trend представляет интервью:

-Здравствуйте, господин Президент. Прежде всего, благодарим Вас за то, что выделили время для интервью.

Господин Президент, Вы регулярно совершаете поездки во все регионы Азербайджана, лично знакомитесь с проводимой работой, процессами развития, даете рекомендации и поручения. Сегодня Вы побывали в Нефтчалинском и Сальянском районах. Просим поделиться своими впечатлениями о поездке.

-Впечатления очень положительные. Как вы отметили, я часто совершаю поездки в регионы Азербайджана. Как вам известно, с 2004 года в Азербайджане реализуются государственные программы социально-экономического развития регионов. В настоящее время реализуется 4-я программа. В результате реализации этих программ в регионах проведена очень большая, широкомасштабная созидательная работа. Эта работа продолжается. Мои поездки в регионы являются и средством контроля, то есть как выполняются мои поручения, в то же время даются очередные поручения, рекомендации, с тем чтобы в регионах были достигнуты все заявленные нами цели - в первую очередь, улучшение благосостояния людей, создание инфраструктурных объектов, в том числе проведение работ, связанных с социальной инфраструктурой. Словом, общее развитие регионов Азербайджана носит и социальный характер и в то же время усиливает нашу страну.

Сегодняшняя поездка также является традиционной. Ранее я несколько раз был в Сальянском и Нефтчалинском районах, и мероприятия, в которых я участвовал в рамках этой поездки, сами по себе являются показателем. И прекрасный центр "ASAN xidmət" - это 25-й по счету центр. Система "ASAN xidmət" известна сегодня в мире уже как бренд Азербайджана и высоко оценивается не только населением страны. Должен также сказать, что услуги, оказываемые в центрах "ASAN xidmət", с одобрением воспринимаются населением и коэффициент одобрения составляет 99,8 процента. Я не знаю, есть ли вторая такая служба, которая получала бы одобрение такого числа людей. В то же время несколько стран в мире уже применяют модель ASAN. Мы оказываем этим странам методическую поддержку. За последние годы, то есть за 10 лет поступил 61 миллион обращений. То есть появление этой службы фактически стало революцией, поворотной точкой в области общественных услуг, и в настоящее время оказывается более 300 услуг. Таким образом, "ASAN xidmət" является образцом нашей интеллектуальной продукции, и в то же время мы уже экспортируем интеллектуальную продукцию.

Другие мероприятия также свидетельствуют о том, что проделана очень большая работа. К примеру, Олимпийский спортивный комплекс, детская больница, родильный дом, цифровой центр управления, связанный с энергообеспечением, другие мероприятия, шаги, связанные с созданием рабочих мест, в том числе открытие в Нефтчалинском районе крупного рыбоводческого хозяйства, - все это показывает, что наша страна динамично развивается, успешно реализуется социальная политика. В то же время инфраструктурные проекты – сегодня я участвовал в открытии дороги – и наши инициативы, связанные с реальным сектором экономики, в том числе с рабочими местами, наши инициативы, связанные с индустриализацией, наши инициативы, связанные с производством экспортоориентированной продукции, – все это выполняется и еще раз показывает силу нашей страны. Еще раз говорю, сегодняшняя поездка вносит ясность во многие моменты. То есть, я очень доволен своей сегодняшней поездкой и ее результатами, увиденной картиной.

-На освобожденных от оккупации территориях – в Карабахе и Восточном Зангезуре также быстрыми темпами проводятся широкомасштабные восстановительные работы. На этих территориях уже начался период большого возрождения. Что Вы можете сказать в связи с этими работами?

-Эти работы тоже идут по плану. Как вам известно, в настоящее время вопрос восстановления Карабаха и Восточного Зангезура является для нас главным приоритетом, и большинство своих поездок в регионы я совершаю именно в те регионы. Хотя я регулярно бываю и в других местах нашей страны. Работа, проделанная в Карабахе и Восточном Зангезуре, еще раз показывает, что мы, хозяева этих земель, вернулись на земли своих предков. В течение тридцати лет Армения разоряла эти земли, не оставила камня на камне, занималась грабежом и хищениями, занималась варварством. А мы, хозяева этих земель, пришли, чтобы строить, чтобы создавать. Поэтому сразу же после окончания войны уже был дан старт работе. В настоящее время в двух населенных пунктах – селах Агалы и Талыш - уже проживают бывшие переселенцы. На примере этих сел мы видим в целом будущий облик Карабаха и Восточного Зангезура – благоустроенные города, благоустроенные села, инфраструктура, созданная на основе принципов умного управления. То есть все это очевидно. Еще раз скажу, эти два проекта уже показывают всему населению Азербайджана и всему миру, каким будет будущий облик Карабаха и Восточного Зангезура.

Инфраструктурные проекты в настоящее время продолжаются. Успехи, достигнутые за первые три месяца этого года, позволяют внести в бюджет дополнения. Правительству уже дано указание провести корректировку бюджета и представить его Милли Меджлису. В первую очередь по линии Налоговой службы за три месяца сверх прогноза собрано средств на сумму более 1,1 миллиарда манатов. Это произошло в результате прозрачности, нового управления. В таможенном же секторе сумма средств, собранных сверх прогноза, превышает 400 миллионов манатов. В настоящее время в таможенной сфере также успешно идет процесс реформ, устраняются просчеты, допущенные в прежние времена. Только за три месяца сверх прогноза собраны средства в размере 1,5 миллиарда манатов. Конечно, мы завершили всего лишь три месяца года, до конца же года эта цифра, естественно, возрастет. Поэтому считаю, что для ускорения работы и выполнения стоящих перед страной других задач необходимо проведение корректировки бюджета.

В целом, считаю, что дополнения в бюджет составят как минимум 3 миллиарда манатов, а может, и больше. Их основная часть будет использована в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура. На втором месте будут наши военные расходы, потому что и в этом тоже есть большая необходимость. Все следят за процессами, происходящими в мире. В мире возрастают угрозы, возрастает опасность. Конечно, разбив голову врагу во Второй Карабахской войне, мы одержали грандиозную победу. Но в Армении вновь поднимают голову реваншистские силы, мы должны быть готовы к любой ситуации и создать такую армию, которая будет образцовой и одной из самых сильных в мировом масштабе. И сегодня Азербайджанская армия сильна. Мы продемонстрировали свою силу на поле боя. Мы продемонстрировали на поле боя и силу, волю, несгибаемый дух азербайджанского народа, в то же время показали профессионализм наших военных, свой военный потенциал.

И за два с половиной года, прошедших после войны, вопросам армейского строительства также уделяется очень большое внимание. С абсолютной уверенностью могу сказать, что сегодняшняя Азербайджанская армия намного сильнее, чем та же Азербайджанская армия, одержавшая Победу в 2020 году. Но в то же время, еще раз хочу сказать, мы в любой момент должны быть готовы к любой ситуации. Поэтому в этой сфере – все вопросы, связанные с армейским строительством и нашим оборонным потенциалом, – основная задача. Эта задача и задача восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Поэтому мы направим основные средства в эти сферы. Будут произведены и другие необходимые расходы. То есть, это еще раз показывает: знаете сейчас, когда во многих местах в мире господствуют экономический кризис, политический кризис, военный кризис, Азербайджан еще больше увеличивает свой и без того находящийся на рекордном уровне государственный бюджет, и наши бюджетные расходы после этого увеличения, естественно, побьют новый рекорд и достигнут, как минимум, 36 миллиардов манатов.

Общественность регулярно информируется о работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре. Должен сказать, что все работы, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, железными дорогами, автомобильными дорогами, энергообеспечением, водоснабжением, мелиоративными мероприятиями, идут по плану. Два аэропорта уже действуют, строительство третьего продолжается.

Некоторое время назад я сказал, что до конца этого года мы вернем бывших переселенцев в город Лачин. Сегодня же я с абсолютной уверенностью могу сказать, что мы добьемся этого уже в летние месяцы. То есть мы выполняем эту работу раньше намеченного срока. Если на первом этапе мы планировали построить в городе Лачин чуть более 400 домов, то, по последним данным, согласно нашим последним планам, количество только частных домов составит 570. Одновременно будут готовы более 140 квартир. Таким образом, в летние месяцы нынешнего года мы разместим в городе Лачин более 700 семей. В то же время идет работа в селах Забух и Сус, где проводилась политика незаконного заселения. До конца года мы вернем бывших переселенцев и в эти села.

Параллельно в городе Шуша успешно строится первый жилой комплекс. В ближайшее время мы заложим фундамент второго большого жилого комплекса, то есть проекта, состоящего из многих домов. Строительство жилых зданий в городах Агдам, Физули, Зангилан идет по плану, а в городах Кяльбаджар и Джебраил проводятся подготовительные работы. Параллельно заново отстраиваются школы, больницы, социальные объекты, мечети – заново отстраивается или капитально ремонтируется более 10 мечетей. Точнее, ремонтируются всего две мечети, потому что остальные армяне сравняли с землей. Наши созидательные работы проводятся в этом направлении и еще раз показывают, что все наши планы, все заявленные нами цели находят и будут находить отражение в жизни.

-С Вашего позволения, наш следующий вопрос связан с мирными переговорами с Арменией. На каком этапе находятся в настоящее время переговоры?

-Как вам известно, в связи с переговорами сегодня основными факторами являются инициативы, выдвинутые Азербайджаном. Потому что, несмотря на оккупацию, зверства, варварство армян, именно Азербайджан предложил, чтобы между Азербайджаном и Арменией был подписан мирный договор, и именно Азербайджан выдвинул известные пять принципов. Это - основополагающие нормы и принципы международного права. Мы изначально заявили, что именно на этих принципах, на принципах суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и других принципах возможны переговоры и может быть подписан мирный договор.

В позиции армянской стороны в последние два года были различные зигзаги, то есть различные изменения. В конечном итоге, как нам кажется, Армения в принципе тоже согласна с нашим подходом, поскольку иного варианта просто нет. Именно поэтому на встречах в Праге и Сочи в октябре прошлого года Армения официально признала территориальную целостность, суверенитет Азербайджана. То есть признала, что вопрос границы между Азербайджаном и Арменией должен быть решен на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. А о чем она говорит? Она говорит о том, что границы между союзными республиками считаются государственными границами. Таким образом, предприняв этот официальный шаг, Армения официально признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Армения, утверждавшая в свое время, что "Карабах – это Армения, и точка", сегодня должна повторить наши слова "Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак". Потому что, если она сказала "А", то должна сказать и "Б". Армения, принявшая за основу Алма-Атинскую декларацию и выразившая готовность к мирному договору на этой основе, должна уже официально заявить, что Карабах – это Азербайджан.

Считаю, что ход дел показывает это, потому что иного пути и нет. Мы неоднократно заявляли, что не будем обсуждать наши внутренние дела ни с одной страной. Карабах – это наше внутреннее дело. Армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства. Здесь полная свобода, предлагаются все демократические основы. Этот вопрос должен найти свое решение на основе прав человека, сегодня все наши действия показывают это. И наше намерение состоит в том, чтобы в скором времени был подписан мирный договор, был положен конец противостоянию между Азербайджаном и Арменией.

Должен также отметить, что за два с половиной года, прошедших со Второй Карабахской войны, Армения, ее покровители, а также поддерживающие ее страны и силы наглядно увидели нашу волю, решимость, мощь. Не хочу сейчас перечислять, за эти два с половиной года произошло много важных событий - и в направлении азербайджано-армянской государственной границы, а также в регионе, находящемся под контролем временно размещенных там российских миротворческих сил. Мы неоднократно демонстрировали, что хозяева этих земель – мы, и мы никому не позволим хозяйничать на нашей территории.

Сепаратистам тоже следует знать, что у них есть два варианта выбора: либо они будут жить под флагом Азербайджана, либо уедут. Мы как собак изгнали из Карабаха основных представителей сепаратистов – Сержика Саргсяна, Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, поставили их на колени. Во время Второй Карабахской войны они приехали в Карабах якобы сражаться с нами. Все трое бежали с нашей земли как зайцы, сегодня ни один из них не может и носа сунуть ни в Ханкенди, ни в какое другое место.

Сепаратистам, присвоившим себе в настоящее время вымышленные звания, - один называет себя президентом, другой – министром, третий, не знаю, председателем парламента, - этому сборищу шутов следует, наконец, знать, что нельзя испытывать наше терпение. Мы неоднократно разъясняли им различными путями, что они либо будут делать то, что мы им говорим, либо уберутся оттуда и оставят в покое проживающих там армян, которые фактически превратились в их заложников, пленных. Я уверен, что большинство армянского населения, проживающего сегодня в Карабахе, готово принять гражданство Азербайджана. Просто эти пиявки, эти дикие звери, сепаратисты не позволяют. Не дают этим людям жить спокойно, 30 лет держали их в качестве заложников. Поэтому моя позиция такова, - пусть каждый услышит это, - как руководство Армении, так и стоящие сегодня за ними силы, - никто не сможет повлиять на нашу волю. Мы доказали это во время войны и после нее. Если понадобится, еще раз докажем в любой форме.

-Несколько дней назад произошел инцидент, в очередной раз продемонстрировавший сущность армян. На проводимом в Армении чемпионате Европы по тяжелой атлетике был сожжен Государственный флаг Азербайджана. Что бы Вы могли сказать в связи с этим?

-Считаю, что это - очередное грязное деяние правительства Армении. Я воспринимаю это так. Это – не случайный поступок какого-то отдельного лица. Это - очередное грязное деяние правительства Армении. Есть много причин, которые дают основание говорить это. Во-первых, человекообразное существо, совершившее этот поступок, находится в непосредственном контакте с высокопоставленными лицами правящих кругов Армении. Во-вторых, это существо не понесло никакого наказания, напротив, его героизируют в Армении. Якобы его задержали, через несколько минут после этого отпустили. Устроили там шоу, его встречали аплодисментами и в отношении этого человека не было применено никакого наказания, даже штрафа. То есть о чем это говорит?

На глазах у политического руководства Армении совершается такой безобразный поступок, и никакой реакции на это нет. Значит, автором этого грязного деяния являются власти, правительство Армении, армянское государство. Но им не следует забывать, где сегодня развевается Флаг Азербайджана. Сегодня Флаг Азербайджана развевается в Карабахе. В Агдаме, Физули, Джебраиле, Губадлы, Зангилане, Кяльбаджаре, Лачине, Шуше, Гадруте, Талыше, Суговушане и во многих селах, сотнях сел развевается Флаг Азербайджана. Сегодня Азербайджанский флаг развевается в Зангезурских горах, пусть не забывают этого. Они могут приблизиться к этому флагу? Это человекообразное существо и подобные ему могут приблизиться к этим флагам? Они побоятся даже издалека посмотреть на этот флаг. Сожжением флага они только продемонстрировали всему миру свою грязную сущность. Еще раз хочу сказать, что за этим стоят армянское государство, армянское правительство, проводимая в Армении на протяжении многих лет, десятилетиями антиазербайджанская кампания, азербайджанофобия. Это не рядовой инцидент.

Должен также сказать, что, конечно, этот случай не может потрясти нас, никак не может повлиять на нашу волю. Но пусть они хорошенько подумают. Однажды, открыв глаза, они могут увидеть над своими головами Флаг Азербайджана.

-Господин Президент, с Вашего позволения, хотим задать еще один вопрос на эту тему. На проходящем в Иреване чемпионате турецкие спортсменки завоевали золотую и серебряную медали и посвятили их Азербайджану. Вы и Мехрибан ханым поздравили их. Хотелось бы узнать Ваше мнение об этом.

-Да, Мехрибан ханым и я поздравили наших дорогих девушек Джансу и Гамзе. Во-первых, потому, что они одержали эту большую победу в Армении – вражеском государстве, государстве, являющемся исконным врагом как Азербайджана, так и Турции, высоко подняли турецкий флаг. Наш флаг армяне сожгли, но турецкий флаг там развевался. Прозвучал государственный гимн Турции. Государственный гимн прозвучал так, что все находившиеся там враги, наверное, оглохли. Они посвятили эту победу Азербайджану, азербайджанскому народу. Какой прекрасный поступок! Поэтому они завоевали любовь всего азербайджанского народа. Я хочу еще раз поздравить их. Сегодня на открытии Нефтчалинского Олимпийского комплекса я поручил министру молодежи и спорта пригласить от моего имени наших девушек в Азербайджан, чтобы они погостили у нас. Это еще раз демонстрирует наше единство, турецко-азербайджанское единство, братство нерушимы. Мы едины, и в адресованном им поздравительном послании мы написали, что там, где есть Флаг Турции, есть и мы, это увидела вся Армения. Какой-то негодяй сжигает наш флаг, а на следующий день над головой врагов поднимается славный флаг братского Турецкого государства, и они вынуждены стоя слушать гимн Турецкого государства.

Хочу еще раз поздравить наших замечательных девушек. Мы гордимся ими, считаю, что на самом деле это событие останется в истории, не только в спортивной истории, но и в истории мировой политики в целом. В истории тюркского мира. Каждый из нас – каждый представитель тюркского мира должен быть таким, как Джансу и Гамзе. Вот мое пожелание.

-Большое спасибо, еще раз благодарим за то, что уделили время и ответили на наши вопросы.

-Спасибо.