Азербайджанцы в США призвали дать правовую оценку действиям Армении

БАКУ/Trend/ - Факт применения пыток против захваченных Арменией в плен азербайджанских военнослужащих вызвал большое возмущение у проживающей в США азербайджанской общины, передает в среду Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой.

В заявлении, адресованном международным структурам от имени Азербайджано-американского женского общества в Нью-Йорке, Американо-азербайджанского центра интеграции, Организации дружбы Юта-Азербайджан, Ассоциации азербайджанских студентов Университета Джорджа Вашингтона, Азербайджанского культурного центра Северной Калифорнии, Азербайджано-американской культурной ассоциации Флориды, Азербайджано-американского общества Флориды, Азербайджано-американской молодежной ассоциации, привлечено внимание к нечеловеческому обращению в Армении с солдатами Азербайджанской армии – Бабировым Агшином Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу, 2003 года рождения.

Отмечено, что Армения не выполняет обязательства по важным международным актам, в том числе Женевской конвенции, конвенциям против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Наши соотечественники потребовали от соответствующих международных организаций расследовать данный факт насилия, дать ему правовую оценку, незамедлительно и безоговорочно освободить азербайджанских военнослужащих.