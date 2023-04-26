Подразделения ПВО Азербайджана выполнили боевые стрельбы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 год, на общевойсковом полигоне подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) были выполнены боевые стрельбы, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Основной целью боевых стрельб является повышение боеспособности и совершенствование навыков личного состава в управлении зенитно-ракетными комплексами (ЗРК).

В ходе упражнений боевые расчеты выполнили нормативы по выведению ЗРК «ОСА» и С-125 на стартовые позиции и подготовке к боевому применению.

Боевые расчеты ЗРК профессионально выполнили задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника практической стрельбой.