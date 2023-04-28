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Азербайджанская делегация будет наблюдать за ходом референдума в Узбекистане

Политика Материалы 28 апреля 2023 12:56 (UTC +04:00)
Азербайджанская делегация будет наблюдать за ходом референдума в Узбекистане

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БАКУ /Trend/ - Делегация в расширенном составе во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым отправилась с визитом в Узбекистан.

Как сообщили в пятницу Trend в ЦИК Азербайджана, целью визита, осуществляемого по приглашению председателя ЦИК Узбекистана Зайниддина Низамходжаева, является наблюдение за ходом референдума по проекту Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан", который состоится 30 апреля 2023 года.

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