В Азербайджане прошел брифинг для представителей дипкорпуса по вопросам деятельности по разминированию (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 28 апреля 2023 года Агентством Азербайджана по разминированию был организован брифинг для представителей посольств и международных организаций, аккредитованных в стране.

Как сообщает в пятницу Trend, цель брифинга - повышение осведомленности о гуманитарной деятельности по разминированию, осуществляемой на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, привлечение внимания международной общественности к масштабам минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан.

Также будет представлена ​​информация о важности 2-й международной конференции на тему «Борьба с минной угрозой – путь к устойчивому развитию», которая состоится в Агдаме и Баку 24-26 мая 2023 года. Организация этой конференция является важным шагом в продолжение международной конференции «Гуманитарное разминирование и цели устойчивого развития», состоявшейся 30 марта – 1 апреля 2022 года.

Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, выступивший со вступительной речью, рассказал о масштабах загрязнения освобожденных территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами, гуманитарных мероприятиях по разминированию, проводимых различными организациями, последствиях минной угрозы.