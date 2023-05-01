Азербайджанская делегация наблюдала за ходом референдума в Узбекистане на более чем 30 участках - Мазахир Панахов

ТАШКЕНТ /Trend/ - Азербайджанская делегация провела наблюдения на референдуме в Узбекистане на более чем 30 участках.

Об этом сказал Trend в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов, отвечая на вопрос о референдуме в Узбекистане.

"Делегация наблюдателей от Азербайджана была представлена как на уровне представителей парламента, так и руководства и членов Центральной избирательной комиссии. Всего наблюдения проводились на более чем 50 участках. Для проведения голосования участки должны отвечать определенным требованиям. Мы как представители ЦИК провели наблюдения на более чем 30 участках. Случаев, вызывающих серьезное недовольство, не зафиксировано. В целом для избирательных участков были выбраны достаточно просторные помещения. В голосовании приняло участие более 90 процентов населения. Наблюдалась активность избирателей. Считаю, что это событие войдет в историю Узбекистана", - сказал он.

Отметим, что минувшим днем в Узбекистане прошел всенародный референдум по проекту закона о новой Конституции страны.