Утвержден устав Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении устава Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, в указе говорится:

1. Утвердить "Устав Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана".

2. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

3. Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана:

3.1. в месячный срок утвердить структуру, фонд оплаты труда, предельную численность работников и размер их заработной платы (должностной оклад, доплаты к должностному окладу, премии и другие выплаты);

3.2. принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего указа.