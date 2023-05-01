В Азербайджане арестованы еще 16 членов иранской шпионской сети (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции задержали лиц, причастных к пропаганде религиозного радикализма и другой подрывной деятельности в Азербайджане, финансируемой за счет продажи наркотиков.

По информации Trend, в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками полиции, были задержаны и переданы следствию 16 человек.

Цель тех, кто выполнял задания религиозно-политических центров, управляемых в основном из Ирана, заключалась в том, чтобы сделать лиц с наркотической зависимостью и других лиц орудием претворения в жизнь своих гнусных намерений. В их аккаунтах в социальных сетях есть немало неоспоримых фактов об этой преступной деятельности. Они никогда не отрицали своих радикальных действий, жили по "правилам" тех, кого считали своими "хозяевами", а не по законам страны, гражданами которой являются.

Итак, были задержаны С.Мамедов, Р.Рустамов, А.Асадуллаев, Дж.Балашов, В.Пюнханалиев, В.Фарзалиев, T. Гасымов, T. Миришов, M. Мамедов, M. Ахмедов, И. Гасанов, А. Фирудунбейли, M. Фаталиев, M. Рзаев, Ш.Сулейманов, A. Алиев.