Благодаря упорному труду и самоотверженности Гейдара Алиева Азербайджан стал сильной и процветающей страной – Хафиз Пашаев

БАКУ /Trend/ - Благодаря упорному труду, самоотверженности общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджан стал сильной и процветающей страной.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал ректор Университета АДА Хафиз Пашаев, выступая сегодня на международной конференции «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», проходящей в Университете.

Хафиз Пашаев отметил, что общенациональному лидеру удалось создать в стране внутреннюю обстановку, отвечающую интересам государства. Он также напомнил о словах одного из американских конгрессменов, который однажды сказал, что Гейдар Алиев был азербайджанским Джорджем Вашингтоном.

Ректор Университета АДА также напомнил о подписании великим лидером Гейдаром Алиевым от имени Азербайджана важных для страны контрактов, в частности «Контракта века», о реализации проектов «Баку-Тбилиси-Джейхан» и «Баку-Тбилиси-Эрзурум».

«Эти проекты навсегда закрепили внешнюю политику и определили геополитическую карту большой Евразии», — сказал он, добавив, что все это изменило баланс сил в большом Каспийском регионе.

Говоря о Победе Азербайджана во Второй Карабахской войне, Хафиз Пашаев сказал, что этой Победы удалось достичь благодаря прочному фундаменту, который был заложен великим лидером Гейдаром Алиевым в 1990-х годах.