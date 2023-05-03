Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев всегда был человеком, защищающим интересы азербайджанского народа, независимо от времени, независимо от политической ситуации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференция на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства сказал, что во времена Советского Азербайджана великий лидер более десяти лет руководил республикой, отстаивал интересы азербайджанского народа даже в рамках тех идеологических барьеров. «Он старался сделать всё, чтобы мы сохранили свою идентичность. Многие шаги он предпринял в 1970-е-начале 1980-х гг. Сейчас мы видим, что те шаги были нацелены на то время, когда Азербайджан будет независимым», - отметил Президент Азербайджана. Он подчеркнул, что мероприятия, посвященные памяти великого года, будут продолжаться до конца года.