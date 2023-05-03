Президент Ильхам Алиев: Если Армения не желает мира, то мира не будет

БАКУ /Trend/ - Если Армения не желает мира, то мира не будет. Есть такие страны, которые не подписывали мирного соглашения. Мы знаем это из истории, но это не будет хорошо ни для Армении, ни для региона и, конечно, ни для Азербайджана. Поэтому мы все еще надеемся, что они проявят благоразумие и не прибегнут к той же тактике, которую они использовали во времена оккупации, во времена бывшей Минской группы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на проходящей в Шуше четвертой международной конференция на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», посвященная 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.