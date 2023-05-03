Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Турцией являются важным фактором регионального развития

БАКУ /Trend/ - Последние 20 лет, когда Президент Эрдоган возглавлял Турцию, наши отношения превратились благодаря нашим с ним совместным усилиям в отношения не только между братьями, но и между союзниками, и мы демонстрировали это много раз. Поэтому, конечно же, это является важным фактором регионального развития.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.