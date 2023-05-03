МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с жертвами в результате вооруженного инцидента в школе в Белграде

БАКУ /Trend/ - Мы глубоко опечалены известием о жертвах в результате вооруженного инцидента в школе в Белграде.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Сербии. Желаем исцеления раненым", - говорится в сообщении.

Отметим, что в столице Сербии - Белграде в школе произошел вооруженный инцидент. Сообщается, что он был совершен одним из учащихся школы. В результате стрельбы были убиты как минимум восемь учащихся и охранник школы.