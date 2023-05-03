Президент Ильхам Алиев: Перед нами стоит такой огромный вызов, как восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

БАКУ /Trend/ - Перед нами стоит такой огромный вызов и такая большая задача, как восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Нам не нужны проблемы ни с одной страной, особенно с соседней.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Но всё произошло после того, как мы установили камеры вдоль дороги между Лачином и Ханкенди. Мы обнаружили регулярное движение иранских грузовиков в Карабах, что было абсолютно незаконно, поскольку Иран признает территориальную целостность Азербайджана и не должен делать подобные вещи», - подчеркнул глава государства