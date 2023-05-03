Президент Ильхам Алиев: Проект Черноморского кабеля может стать действительно глобальным

БАКУ /Trend/ - Проект Черноморского кабеля может стать действительно глобальным.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив, что технико-экономическое обоснование этого проекта было начато некоторое время назад, глава государства подчеркнул, что создан более широкий формат сотрудничества четырёх стран — Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии. «Мы рассматриваем этот проект с более обширной точки зрения, не только в качестве кабеля через Черное море, но и как транспортный маршрут с морских ветряных электростанций на Каспии в Европу», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что уже стали поступать предложения от некоторых других европейских стран, желающих присоединиться к проекту. «Поэтому считаю, что этот проект может стать действительно глобальным. У нас уже есть нефть и газ. Почему бы не иметь проект по поставке электроэнергии и прокладке электрокабеля?» - добавил он.

«Европейский Союз решительно поддерживает этот проект, что добавляет нам оптимизма, поскольку председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен присутствовала на церемонии подписания в Бухаресте в декабре прошлого года. Ее присутствие там показывает, что Европейский Союз примет серьезное участие в проекте. И это, вероятно, станет проектом ближайших десятилетий, потому что у нас есть большой потенциал возобновляемых источников энергии в Грузии, в Азербайджане, в том числе в Карабахе, будь то гидроэнергетика или ветряная энергия», - подчеркнул глава государства.