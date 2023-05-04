Президент Ильхам Алиев: Организация тюркских государств может и должна стать одним из глобальных силовых центров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан проявлял большую активность на протяжении всего периода существования Организации тюркских государств, которая ранее имела иное название. Были времена, когда одни страны были более активны, а другие менее активны, но Азербайджан всегда был одной из важных, значимых стран.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Если мы превратим эту организацию в еще более серьезного международного игрока, то, я думаю, от этого выиграют все. У нас обширная география, некоторые страны обладают богатыми природными ресурсами, в том числе энергоресурсами, в некоторых странах есть сильный военный потенциал, и если мы объединим все эти усилия, то, конечно, увидим серьезного игрока в мировом масштабе. Организация может и, думаю, должна стать одним из глобальных силовых центров», - подчеркнул глава государства.