Президент Ильхам Алиев: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Я думаю, что лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией, без каких-либо посредников, фасилитаторов и помех.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему» в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

«Считаю, что прямые переговоры между двумя странами будут более полезными и нужными. Думаю нам следует и дальше двигаться в этом направлении, если, конечно, Армения также готова к этому», - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что следующий раунд переговоров между министрами двух стран - Армении и Азербайджана должен состояться в этом месяце в России.